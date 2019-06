Düsseldorfer Stadtfinanzen : Stadt liegt 7,5 Millionen Euro unter Plan

Im Düsseldorfer Rathaus wurde die Politik über die Stadtfinanzen informiert. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Die Kämmerei informierte den Haupt- und Finanzausschuss über die Entwicklung der Finanzen.

Arne Lieb Helene Pawlitzki Vonund

Das Jahr entwickelt sich für die Stadt Düsseldorf etwas schlechter als geplant – das zumindest besagt der erste Controllingerbericht, der am Montag dem Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats vorgelegt wurde. Kämmerin Dorothée Schneider vermeldet eine Verschlechterung des erwarteten Jahresergebnisses von 7,5 Millionen Euro. Damit würde die Stadt am Ende ein Minus von 7,1 Millionen Euro erwirtschaften, geplant war ein kleines Plus in Höhe von 400.000 Euro. Darüber hinaus rechnet die Kämmerei damit, dass eine Übertragung des neuen Tarifvertrags auf die Bezüge der Beamten zu weiteren Mehrausgaben in Höhe von 6,1 Millionen Euro führen dürfte.

Kämmerin Dorothee Schneider merkte im Ausschuss an, man kenne eine solche Entwicklung bereits aus vergangenen Jahren. „Es ist üblich, dass der erste Controllingbericht des Jahres etwas schlechter ausfällt als der zweite.“ Der Grund: Noch gehe die Verwaltung davon aus, alles eingeplante Geld auch tatsächlich auszugeben. Laut Prognose fielen besonders im Sozialbereich viele Ausgaben an – etwa für Asylbewerber, die Kindertagespflege oder Hilfen zur Erziehung. „Das ist aber normal – wir machen da viel, also geben wir auch viel aus“, sagte Schneider. Die Kämmerei informiert den Fachausschuss in jedem Quartal über aktuelle Entwicklungen.