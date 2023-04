Verkehr in Düsseldorf „Schwarzfahr“-Projekt wird von Stadt kritisch gesehen

Die Idee hat durchaus Charme und wäre wohl auch ein Stück weit revolutionär gewesen: Die Linke Petra Müller-Gehl hatte in der Bezirksvertretung 7 vorgeschlagen, dass Fahrgäste der U73 zwischen den Haltestellen Gerresheim-S und Friedingstraße umsonst fahren dürfen. Neben dem sozialen Aspekt ging es ihr vor allem darum, den vermeintlich reichen Norden des Stadtteils rund um die Benderstraße mit dem Süden an der sozial schwächer gestellten Heyestraße besser zu verzahnen. Beide Quartiere hätten ihre Reize und Angebote, nur diese kennen oder gar wahrnehmen, das würden nur die wenigsten Menschen in Gerresheim. Sie hatte Erfolg mit ihrem Antrag, die Verwaltung sollte das prüfen.