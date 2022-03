Nach dem Hochwasser in Düsseldorf : Empörung wegen Düssel-Renaturierung

Die Anwohner des Reichenbacher Weges reagierten entsetzt, dass nach der Renaturierung die künftige Überflutungsfläche teilweise bis an die Grundstücke heranreichen soll. Foto: Ingel/Marc Ingel

Düsseldorf Die Vorbereitung des zweiten Bauabschnitts verursacht in Vennhausen Ärger: Mietverträge für Grabeland wurden gekündigt und die künftige Retentionsfläche soll am Reichenbacher Weg bis an die Häuserwände heranreichen.