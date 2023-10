Finanzkrise in Düsseldorf Stadt ist auf Rekordkurs bei Steuereinnahmen

Die Finanzlage der Stadt entwickelt sich deutlich besser als gedacht. Vor allem die Gewerbesteuer sprudelte zuletzt plötzlich in ungeahnten Höhen, sodass für das Ende des Jahres absolute Rekordwerte anzunehmen sind, wie dem für den Haupt- und Finanzausschuss am Montag vorliegenden Controllingbericht zu entnehmen ist. Das führt dazu, dass nicht mehr wie geplant von einem Gesamtjahresergebnis mit einem Minus von mehr als 200 Millionen Euro für 2023 ausgegangen wird, sondern einem Plus von 120,6. Um satte 331,5 Millionen Euro würde sich die Lage also verbessern – zumindest nach Stand zum Stichtag 31. August. Erwartete Einnahmen über die Gewerbesteuer: 1,55 Milliarden Euro. „Die inflationsbegründeten Preissteigerungen haben zu steigenden Gewinnen der Unternehmen geführt“, heißt es im Bericht. Kämmerin Dorothée Schneider verweist im Gespräch mit unserer Redaktion zudem auf „Einmaleffekte“, die noch auf Sonderregelungen während der Pandemie zurückzuführen sind.