Arbeitsmarkt : Stadt hilft bei der Fachkräfte-Suche

Düsseldorf Die Wirtschaftsförderung kooperiert mit Firmen, um Digital-Experten nach Düsseldorf zu bringen. Bei einem Auftakttreffen waren 20 Unternehmen eingeladen, nun werden weitere Teilnehmer für die Kooperation gesucht.

Die städtische Wirtschaftsförderung will die Düsseldorfer Unternehmen bei der Suche nach digitalen Köpfen künftig besser unterstützen. Daher wurden die Vertreter von rund 20 Firmen aus verschiedenen Branchen zu einem Workshop eingeladen, erklärte die Stadt am Dienstag. Besprochen wurde, welchen Bedarf Unternehmen haben, wie und wo sie um Talente werben und was Wirtschaft und Stadt tun können, um mehr -– speziell digitale – Fachkräfte für den Standort zu gewinnen. In den kommenden Monaten wolle man sich in konkreteren Schritten damit befassen, wie man die Stadt für Fachkräfte noch sichtbarer machen könne. Das nächste Treffen ist für Ende Juni vorgesehen, dann in größerer Runde.