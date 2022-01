Raubkunst-Fall in Düsseldorf : Stadt hat Gemälde „Die Füchse“ zurückgegeben

Raubkunst-Fall in Düsseldorf

Düsseldorf Nach einer langen Auseinandersetzung ist das Gemälde schließlich an die Erben des früheren Besitzers übergeben worden. Der Stadtrat hatte die Rückgabe bereits im April 2021 beschlossen.

Nach einer jahrelangen Debatte ist das Gemälde „Die Füchse“ von der Stadt Düsseldorf an die Erben des ehemaligen Besitzers zurückgegeben worden. Damit werde einer der wichtigsten Beschlüsse der bisherigen Amtsperiode vollzogen, sagte Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) am Donnerstag.

„Ich habe im Verlauf der Diskussionen stets betont, dass die Landeshauptstadt Düsseldorf sich ihrer historischen Verantwortung bewusst ist und den Empfehlungen der Beratenden Kommission Folge leistet“, sagte Keller. Auch in Zukunft werde man so verfahren: „Zwar ist mit der Rückgabe des Gemäldes dieser Restitutionsfall nun für uns abgeschlossen, die Landeshauptstadt Düsseldorf wird aber natürlich ihre Provenienzforschung in Bezug auf die städtischen Sammlungsbestände fortsetzen und proaktiv potentielle Restitutionsfälle untersuchen."