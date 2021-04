Nach Debatte um Raubkunst : Stadt Düsseldorf gibt wertvolles Franz-Marc-Gemälde zurück

Düsseldorf Die Stadt Düsseldorf gibt ein wertvolles Ölgemälde als Raubkunst zurück. Damit endet ein jahrelanger Restitutionsstreit. Doch es könnte auch ein Präzedenzfall geschaffen worden sein. Denn der einstige jüdische Besitzer verkaufte das Werk, nachdem er ins Ausland geflüchtet war.

Nach einem jahrelangen Raubkunst-Streit gibt die Stadt Düsseldorf das bedeutende Gemälde „Die Füchse“ von Franz Marc an die Erben des einstigen jüdischen Besitzers zurück. Der Rat stimmte am Donnerstag einstimmig in einer nichtöffentlichen Sitzung für die Restitution des expressionistischen Bildes aus dem Jahr 1913. Das teilte die Stadt am Abend mit. DKostenpflichtiger Inhalt as Kommunalparlament folgte damit der Empfehlung der Beratenden Kommission für Raubkunstfälle. Nach der nun erfolgten finalen Entscheidung des Rates werde die Stadtverwaltung die Rückgabe des Gemäldes vorbereiten und das weitere Vorgehen mit der Erbengemeinschaft besprechen und abstimmen, hieß es.