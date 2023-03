Natur Der richtige Umgang mit Wildtieren

Mit dem langsam beginnenden Frühling steigt auch die Zahl des Nachwuchses in der Tierwelt. Dazu hat die Stadt einige Verhaltensregeln zum richtigen Umgang mit Wildtieren veröffentlicht. Denn nicht alle alleine vorgefundenen Tierjungen sind automatisch verletzt oder krank. Jungtiere bleiben in Abwesenheit der Eltern vielmehr häufig an den Boden gedrückt liegend zurück bis zur Rückkehr der Elterntiere. Daher gilt hier: „Hände weg und zügig weitergehen“. In der Regel nehmen Tiereltern ihre Jungen nicht mehr an, sobald diese menschlichen Geruch an sich tragen.