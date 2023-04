Gastronomie in Düsseldorf Stadt hat schon mehr als 400 Außenterrassen genehmigt

Die größte Terrasse befindet sich mit rund 1000 Quadratmeter Fläche auf den Kasematten am Unteren Rheinwerft, also direkt an der Rheinpromenade. Die kleinsten Terrassen umfassen nur etwa zwei Quadratmeter. Sie finden sich in der Regel bei Imbissbetrieben oder Bäckereien in den Stadtbezirken.