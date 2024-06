Haushalt in Schieflage Stadt Düsseldorf erwartet dickeres Millionen-Minus

Zur Einordnung dieser Zahlen gehört jedoch auch, dass die Stadt in den vergangenen Jahren ihr Sparschwein immer weiter füllen konnte, auf Kostenpflichtiger Inhalt zuletzt mehr als 700 Millionen Euro. Das sich abzeichnende Minus für 2024 kann also ausgeglichen werden. Zudem entwickelten sich die Zahlen im Laufe der letzten Jahre stets besser als gedacht und geplant, aus Minus wurde stets Plus. Etwa ein Rekord bei den Gewerbesteuereinnahmen mit mehr als 1,6 Milliarden Euro 2023 hatte zuletzt dazu beigetragen