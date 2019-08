Entsorgung in Düsseldorf : Stadt entsorgt Klärschlamm mit mehreren Partnern

Düsseldorf Klärschlämme fallen als Abfallprodukt an, wenn Abwasser in Kläranlagen behandelt wird. In einer großen Anlage können sie günstiger verbrannt werden. Düsseldorf tut sich dafür mit mehreren Städten und Verbänden zusammen.

Der Stadtentwässerungsbetrieb der Stadt Düsseldorf beteiligt sich an einer gemeinsamen Klärschlammentsorgung mit anderen nordrhein-westfälischen Städten. Zusammen mit dem Entwässerungsbetrieb Münster sowie dem Aggerverband (Gummersbach), dem Bergisch-Rheinischen Wasserverband und dem Wupperverband wurde eine Gesellschaft gegründet – die Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH.

Klärschlämme fallen als Abfallprodukt an, wenn Abwasser in Kläranlagen behandelt wird – sie bestehen aus Wasser, organischen und mineralischen Stoffen. Wegen ihres relativ hohen Stickstoff- und Phosphorgehalts können sie beispielsweise auf landwirtschaftlich genutzten Böden als Dünger eingesetzt werden. Die fünf Partner planen, am Wuppertaler Standort Buchenhofen ihre Klärschlämme künftig gemeinsam zu entsorgen und eine entsprechende Anlage zu errichten. Die neu gegründete GmbH werde nun mit der Planung für dieses Vorhaben beginnen.

„In einer großen Anlage kann der Klärschlamm deutlich günstiger verbrannt werden, als jeder Partner dieses einzeln leisten könnte“, sagt der Technische Betriebsleiter des Stadtentwässerungsbetriebes, Ingo Noppen: „Gleichzeitig wird es einfacher, die gesetzlich vorgeschriebene Rückgewinnungspflicht des im Klärschlamm enthaltenen Phosphors zu erfüllen.“

Die Schlammverbrennungsanlage entsteht auf einem Standort des Wupperverbandes, wo dieser seine größte Kläranlage und bereits seit 1977 auch eine Schlammverbrennungsanlage betreibt. Bis zur Inbetriebnahme der neuen Anlage wird der Wupperverband die vorhandene weiter zur Verbrennung eigener und externer Klärschlämme nutzen.