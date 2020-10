Im öffentlichen Raum : Stadt Düsseldorf empfiehlt Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes

Düsseldorf Die Corona-Zahlen in Düsseldorf steigen. Jetzt empfiehlt das Gesundheitsamt allen Bürgern und Besuchern der Stadt, auch im öffentlichen Raum einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Aktuell sind 179 Menschen in Düsseldorf am Coronavirus erkrankt. Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 26,8. In einigen umliegenden Städten Nordrhein-Westfalens wurde in den vergangenen Tagen der kritische Grenzwert von 35 Infizierten pro 100.000 Einwohnern überschritten.