Mobilität in Düsseldorf : Stadt ehrt Radteams

Düsseldorf Beim Wettbewerb Stadtradeln landeten unter anderem ein Team von Henkel und das Geschwister-Scholl-Gymnasium auf Siegerplätzen.

Die Düsseldorfer Teilnehmer beim Stadtradeln, einem bundesweiten Wettbewerb für Radverkehr und Klimaschutz, haben in diesem Jahr 1,3 Millionen Kilometer erradelt. Mehr als 6000 Menschen hatten teilgenommen. Bei einer großen Abschlussfeier im Zakk wurden die elf Gewinnerteams jetzt mit Siegerurkunden ausgezeichnet. Sowohl in der Gesamtwertung, als auch in den Sonderkategorien Schulen, Unternehmen, Stadtteile, Vereine, Verwaltung und Familien, gab es Urkunden für die meisten Radkilometer insgesamt sowie für die meisten Radkilometer pro Kopf.

Ganz vorne in der Gesamtwertung platzierte sich zum wiederholten Mal das Team der Firma Henkel, die „Henkel Rad-Löwen“. 355 Henkelaner radelten in drei Wochen insgesamt 88.433 Kilometer weit. Bei den Kilometern pro Kopf siegte das Dreier-Stadtteilteam „Heldenkurbel“ aus Wittlaer mit 1212 Kilometern. Unter den Schulen setzten sich das Geschwister-Scholl-Gymnasium und die Kurt-Schwitters-Schule durch. Unter den Firmen erreichte die BM Partner Revision GmbH die meisten Radkilometer pro Kopf. Bei den Vereinen kamen der ADFC Düsseldorf und der Düsseldorfer Dart Sport Club auf die Spitzenplätze. Das Stadtradeln hatte vom 1. bis 21. Juni stattgefunden. In dieser Zeit sammelten in Düsseldorf 260 Teams mit 6055 Teilnehmern insgesamt 1.262.245 Fahrradkilometer – rund 113.400 km mehr als im Vorjahr.