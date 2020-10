Verkehr in Düsseldorf : Stadt bewertet ÖPNV-Spur positiv

(arc) Der Sonderfahrstreifen auf der Oberbilker Allee erfüllt laut Verwaltung seinen Zweck, die Gefahr für Schleichverkehre rund um den Gangelsplatz sei gering.

Das Amt für Verkehrsmanagement wertet die eingeführte ÖPNV-Spur auf der Oberbilker Allee schon jetzt als Erfolg, auch wenn „valide Aussagen“ erst nach einer längeren Eingewöhnungszeit für alle Verkehrsteilnehmer getroffen werden könnten. Die Grünen in der Bezirksvertretung 3 hatten in einer entsprechenden Anfrage darauf hingewiesen, dass seit Einführung des Sonderfahrstreifens Autofahrer in Höhe des Gangelsplatz in die Wohnstraßen ausweichen würden, um dem Stau an der Kreuzung Kruppstraße/Oberbilker Allee zu entgehen.