Vorbeugender Schutz Stadt Düsseldorf besprüht Eichen wegen giftiger Raupe

So werden rund 750 Eichen – das entspricht zehn Prozent des Bestands dieser Baumart in Düsseldorf – gezielt mit einem Biozid besprüht. Die Maßnahme diene der Vorbeugung besonders hoher Populationen des Eichenprozessionsspinners, wie die Stadt mitteilt. Bei der Prophylaxe konzentriere sich die Verwaltung auf Bäume, die in den Vorjahren immer wieder stark befallen waren und in der Nähe von Spielplätzen, Schulhöfen, Kindergärten, an Hauptwegen auf Friedhöfen und stark frequentierten Straßen stehen. Während der Arbeiten sperrt die Stadt die betroffenen Areale ab. Sobald das Mittel angetrocknet ist, ist der Bereich wieder uneingeschränkt nutzbar.