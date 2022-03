Immobilien in Düsseldorf : Stadt bekundet Kaufinteresse an Sinti-Kita

Düsseldorf Ein Gespräch zwischen dem Jugendamt und Vertretern der Sinti Union eröffnet neue Perspektiven. Der Mietvertrag mit der Caritas soll zunächst bis zum 1. Juli verlängert werden.

Die Fronten schienen verhärtet: Die Caritas hatte die Kita an der Otto-Pankok-Straße, die vor allem von Sini-Kindern besucht wurde, wegen „pädagogischer Differenzen“ 2020 geschlossen. Die Stadt sprang ein, doch die Caritas war jetzt nicht mehr bereit, das Gebäude weiterhin an die Stadt zu vermieten. Am Donnerstag fand nun ein Austausch zwischen Jugendamtsleiter Stephan Glaremin sowie der Abteilungsleiterin Berit Leisten mit Vertretern der Düsseldorfer Sinti und des Trägers Rheinflanke, der zwischenzeitlich den Betrieb im Auftrag der Stadt übernommen hatte, zur weiteren Entwicklung des Gebäudes statt. Und das Ergebnis macht den Sinti Hoffnung.

Demnach hat Glaremin das Kaufinteresse der Stadt an der Immobilie bekundet. Hierüber soll bereits im Vorfeld mit der Caritas gesprochen worden sein. „Der Prozess der Kaufentscheidung soll nun schnell vonstatten gehen. Daher wird der Mietvertrag mit der Caritas aktuell bis zum 1. Juli verlängert. In dieser Phase soll die Entscheidung fallen“, gibt Sophie Voets-Hahne, Sprecherin der Sinti Union, die zentrale Botschaft des Gesprächs wieder. Die Stadt will die Immobilie aber zunächst in Augenschein nehmen. Stephan Glaremin und Berit Leisten wollen sich direkt vor Ort einen Eindruck verschaffen. Dieser Besuch ist für die letzte April-Woche angesetzt.