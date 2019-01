Verkehr : Stadt hat Alternative für bunte Fahrradhäuschen ausgearbeitet

An der Scharnhorststraße/Ecke Eulerstraße wird ein Fahrradhäuschen in der Farbe Lime Green aufgestellt. Es passt auf einen Pkw-Stellplatz. Foto: Landeshauptstadt Düsseldorf, Amt für Verkehrsmanagement.

Düsseldorf Immer wieder gab es Kritik an den vom Architekturbüro Fritschi entworfenen Abstell-Häuschen. Jetzt hat die Stadt eine Alternative gefunden. Das Modell trägt den Namen „Sund“. Ganz aufgeben will das Amt für Verkehrsmanagement die erste Variante aber nicht.

Am Konzept privater Fahrrad-Abstellhäuschen will die Stadt weiter festhalten, hat sich aber die Kritik von Politik und Bürgern zu Herzen genommen. Zu hoch, zu teuer, eine zu schrille Farbe – in der Bezirksvertretung 2 wurde das Fahrradhäuschen sogar ganz abgelehnt. Die Verwaltung hat neue Modelle geprüft und eine Alternative gefunden: Das neue Modell trägt den Namen „Sund“. Bis zu fünf Räder passen in das silberne Metall-Häuschen. In der Sitzung des Ordnungs- und Verkehrsausschuss wurde die Entscheidung darüber, ob es künftig auch in der Stadt aufgestellt werden kann, von der Politik vertagt – die CDU hatte Beratungsbedarf. Die Fakten im Überblick:

Idee Im November 2016 hat der Stadtrat beschlossen, bis 2022 jährlich zehn private Fahrrad-Abstellanlagen im öffentlichen Straßenraum mit bis zu 90 Prozent zu fördern. Das ursprüngliche Konzept wurde von der Stadtverwaltung und dem Architekturbüro Fritschi entwickelt. Das Häuschen sollte Raum für unterschiedliche Rädertypen bieten und auf einen Parkplatz passen. Durch die Form, die Innenaufteilung und die Anordnung der Türen sollte die Möglichkeit bestehen, zehn Fahrräder oder mehrere Lastenräder unterzubringen.

Das Amt für Verkehrsmanagement empfiehlt neben dem Modell von Fritschi das Metallhaus „Sund“, in dem bis zu fünf Fahrräder Platz finden. Foto: Stadt Düsseldorf

Reaktionen Mehrfach stand das Fahrradhäuschen in der Bezirkspolitik im vergangenen Jahr auf den Tagesordnungen. Und sorgte immer für hitzige Debatten. Im April hatte vor allem André Simon, CDU-Fraktionssprecher in der Bezirksvertretung 1, Bedenken. „Die Stadt zahlt die Häuschen und ein Dritter bekommt den Erlös“, sagte er. Seine Kollegen aus dem Gremium konnte Simon am Ende aber nicht davon überzeugen, gegen das Projekt zu stimmen. An der Ecke Scharnhorststraße/Eulerstraße in Pempelfort wird das Fahrradhaus stehen, auch wenn so mancher Anwohner nicht glücklich ist über den Standort, weil für das Häuschen zwei Stellplätze für Autos wegfallen könnten.

In Bilk an der Heresbachstraße wird ein Modell in der Farbe Lime Green aufgebaut. Wolfgang Müller (CDU) aus der Bezirksvertretung 3 sah auch Vorteile in den Fahrradhäuschen, „gerade für hochwertige und teure E-Bikes und Pedelecs“. Zuletzt stand das Fahrradhaus in der Bezirksvertretung 2 auf der Tagesordnung, wo die Mehrheit es ablehnte. Zumindest vorerst: Die Politik will sich das Konzept noch mal für einen anderen Standort erklären lassen, der Lindenplatz aber kam für viele nicht infrage. Auch weil es so viel Kritik an den Häuschen gab, beauftrage die Politik die Stadt, Alternativmodelle zu suchen.

Überarbeitung des Konzepts Zwar will das Amt für Verkehrsmanagement das „Düsseldorfer Fahrradhäuschen“ vom Architekturbüro Fritschi nicht komplett aufgeben, weil es mit seinen Maßen eigens dafür entwickelt wurde, auch im knappen öffentlichen Raum speziell in allen Parkständen aufgestellt werden zu können. Außerdem sei eine flexible Innenaufteilung gewählt worden, um auch Lasten- oder Sonderräder unterbringen zu können. Nach Prüfung verschiedener Anbieter empfiehlt das Amt nun aber auch das Modell „Sund“ – eine kastenförmige Variante, die zwei mal zwei Meter misst und 1,42 Meter hoch ist. Zum Vergleich: Das Düsseldorfer Fahrradhäuschen ist 1,50 Meter tief, 4,90 Meter breit und drei Meter hoch. 6000 Euro soll das Häuschen der Firma „Metallgestaltung Lüsch“ kosten – deutlich weniger als das Fritschi-Haus, das bei mehr als 20.000 Euro liegt. Bis zu fünf Fahrräder sollen reinpassen, für ein leichtes Öffnen und Schließen gibt es einen Klappdeckel mit Hydraulikdämpfern. Weil der Farbton dem Stadtmobiliar in der Umgebung angepasst werden kann, soll sich das Haus besser in das Stadtbild einfügen, meint das zuständige Amt.

Künftiges Vorgehen Die Begrenzung auf zehn Häuschen, die jährlich genehmigt werden können, soll aufgehoben, stattdessen sollen pro Jahr maximal 200.000 Euro an Fördermitteln zur Verfügung gestellt werden. Wie geplant soll das Fördervolumen pro Jahr um zehn Prozent sinken. Während 2018 noch 90 Prozent der Kosten übernommen wurden, sind es 2019 nur 80, 70 Prozent im Jahr 2020, 60 in 2021 und 50 in 2022. Derzeit liegen Anträge für 36 Standorte vor. Bisher wurden nur die vom Ausschuss bewilligten ersten zehn Standorte im Detail geprüft. Zwei Standorten davon wurde von den zuständigen Bezirksvertretungen 1 und 3 zugestimmt; das Haus am Lindenplatz hat die Bezirksvertretung abgelehnt.