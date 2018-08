Stadt baut Azubi-Wohnungen in Düsseldorf-Flingern

Zum ersten Mal in Düsseldorf : Stadt schafft Wohnungen für Azubis

Düsseldorf Zwölf Auszubildende im ersten Lehrjahr leben ab jetzt in eigens für sie eingerichteten Wohnungen in Flingern. Der Bedarf ist groß: Mehr als 100 Interessenten gab es. Die Stadt will das Angebot deshalb weiter ausbauen.

Bett, Schreibtisch und Schrank hat Robert Tarlinski schon aufgebaut, auch ein kleiner Minikühlschrank steht schon in seinem Zimmer im dritten Stock des Hauses an der Dorotheenstraße 39. Das Zimmer und die zugehörige Wohnung, die sich der 19-Jährige mit anderen teilt, ist ab jetzt sein Zuhause und markiert den Beginn eines neuen Lebensabschnitts: An diesem Mittwoch beginnt Tarlinski seine Ausbildung zum Technischen Produktdesigner in Düsseldorf. Damit er nicht pendeln muss, ist er dafür von Velbert hergezogen – und hat einen der begehrten Plätze in den neuen Azubi-Wohnungen der Stadt ergattert. Sie sind die ersten ihrer Art in Düsseldorf.

„Wohnraum in Düsseldorf ist knapp und teuer. Deshalb haben Wirtschaft und Gewerkschaften sich schon 2015 an Stadt und Politik gewandt und wir haben den Auftrag bekommen, dieses Thema zu entwickeln. Wir sind stolz, dass wir jetzt die ersten zwölf Wohneinheiten für Azubis geschaffen haben“, sagt Stadtdirektor Burkhard Hintzsche. Entstanden sind die Wohneinheiten in den Obergeschossen der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung „Kinderspielhaus“ an der Dorotheenstraße. Bislang wurden dort unbegleitete minderjährige Flüchtlinge untergebracht. Weil ihre Zahl jedoch stark gesunken ist, wurden drei Etagen des Hauses nun entkernt und saniert. Entstanden sind Wohnungen für mehrere Personen samt Küche und Gemeinschaftsräumen. Wie in einer WG werden die Azubis dort zusammenleben.

Info Es gibt noch 1600 unbesetzte Lehrstellen Ausbildungsjahr Am 1. August startet das neue Ausbildungsjahr, viele Lehrlinge beginnen am Mittwoch ihre Ausbildung. Schon seit Jahren ist in der Landeshauptstadt das Angebot größer als die Nachfrage – zum Leidwesen der Wirtschaft. Aktuell sind 1600 Lehrstellen in Düsseldorf unbesetzt.



Ausbildungsplätze finden Mit dem 1. August ist noch nicht Schluss auf dem Ausbildungsmarkt. Laut Axel Fuhrmann, Geschäftsführer der Handwerkskammer, ist es noch bis Mitte Oktober möglich, eine Ausbildung anzufangen. „Noch ist alles möglich“, sagt er. Die Industrie- und Handelskammer veranstaltet am 9. August sogar noch eine „Lange Nacht der Ausbildung“.

Neun Männer und drei Frauen haben den Zuschlag erhalten, sie alle beginnen jetzt ihre Ausbildung, haben bislang aber noch nicht in Düsseldorf gelebt. Und sie decken alle Branchen ab, ein Koch ist dabei, eine angehende Bankkauffrau ebenso. Mehr als 100 Interessenten gab es im Vorfeld, der Bedarf ist groß. Die Stadt will deshalb weitere Angebote schaffen, im Bestand bauen oder bei Neubauten Wohnungen für Azubis bereitstellen. Bis September kommen vier Plätze an der Dorotheenstraße dazu, an der Aldekerkstraße in Heerdt und an der Ludwig-Beck-Straße in Mörsenbroich wird bald renoviert – auch dort waren bislang Flüchtlinge untergebracht. In den nächsten zwei bis drei Jahren sollen 200 Wohneinheiten entstehen, so Hintzsche. Auch freie Träger wie die Caritas hätten erklärt, Wohnraum zu schaffen.

Ausgegangen war die Initiative von Handwerk, IHK, Unternehmerschaft und dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). Sie sind überzeugt, dass Wohnraum für Lehrlinge auch ein wichtiger Standortfaktor ist. „Seit mehreren Jahren bleiben in Düsseldorf viele Lehrstellen unbesetzt. Wir hatten immer die Angst, dass sich das, wenn unsere Nachbarstädte ebenso viele Plätze zur Verfügung stellen können, verschärft“, sagt Michael Grütering, Hauptgeschäftsführer der Unternehmerschaft Düsseldorf. Ein Wohnangebot für Azubis mache die Stadt attraktiver. „Ich bin froh, dass ich jetzt mehr Zeit zum Lernen habe“, sagt etwa Robert Tarlinski.