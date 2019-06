Wieder eine Frau an der Spitze : Stabwechsel an der Hochschule Düsseldorf

Düsseldorf Brigitte Grass wurde in den Ruhestand verabschiedet, Edeltraud Vomberg ist jetzt Präsidentin der HSD.

(semi) Die zweitgrößte Hochschule der Stadt hat wieder eine Frau an der Spitze: Edeltraud Vomberg wurde gestern Nachmittag an der Hochschule Düsseldorf (HSD) in Derendorf offiziell ins Amt eingeführt. Die 59-jährige Aachenerin (bisher Dezernentin für Gesundheit und Soziales in der Städteregion Aachen) kündigte an, die HSD in der Region mehr verankern zu wollen. Kooperativ sollen neue Entwicklungen angestoßen und wichtige Themen in Wissenschaft und Gesellschaft aufgegriffen und vorangetrieben werden. Vomberg räumte zugleich ein, dass es eine anspruchsvolle Aufgabe sei, die Hochschule weiter zu entwickeln: „Sie erfordert es, dass viele gemeinsam neue Wege gehen. Diese werden nicht immer für alle gleichermaßen passen“.