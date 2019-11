Einsatz in Düsseldorf : Staatsanwältin auf Nachtschicht im Rettungswagen

Düsseldorf Britta zur ist eine der ersten Staatsanwältinnen im Land, die sich vor allem um Gewalt gegen Feuerwehrleute, Polizisten und andere im Öffentlichen Dienst kümmert. Was die so erleben, hat sie jetzt selbst erfahren wollen.

„Ganz schön beeindruckend“, sagte die Staatsanwältin hinterher. Die Ruhe und die Menschlichkeit, mit der die Profiretter Menschen in höchster Not helfen, „davor muss man den Hut ziehen“. Die Sanitäter spannten Britta Zur auch gleich mit ein, in der 20-stündigen Schicht durfte sie sich mehr als einmal nützlich machen. Prompt passierte ihr, was sie sonst vor allem aus den Akten kennt: „Ein Patient im Rettungswagen pöbelte mich an, nannte mich ,böse Europäerin’ – das trifft einen gerade in so einer Situation, in der man helfen will“, sagt Britta Zur hinterher.