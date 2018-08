St. Sebastianer in Düsseldorf Lörick feiern 2019 ihr 150 jähriges Bestehen.

Rund 400 Teilnehmer waren bei der Schützenparade dabei. Allen voran der neue Oberst der Löricker Schützen, Johannes Adams. Heute wird es auf dem Löricker Schützenplatz noch mal richtig spannend.

Schattige Plätze waren am Sonntag bei der großen Parade der Löricker Schützen heiß begehrt. Viele Zuschauer waren extra etwas früher gekommen und hatten sich mit Klappstühlen Logenplätze gesichert. Andere hatten sich entlang des Zugweges postiert und boten den marschierenden Schützen kalte Getränke an. „Wahrscheinlich werde ich mit dem Spitznamen der Sonnenkönig in die Geschichte des Vereins eingehen“, scherzt Regimentskönig Michael Wagner. Für ihn war das ein ganz besonderes Schützenjahr. Zu seinem 40-jährigen Regimentsjubiläum schoss er sich im letzten Jahr zum König. Am Dienstag feierte er seinen 60. Geburtstag auf dem Kirmesplatz. Seine Residenz schmückte er mit der chinesischen Mauer. „Das würde ich immer wieder machen“, erzählte er begeistert.