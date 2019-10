Terminübersicht : Das sind die St.-Martinszüge in Düsseldorf

Düsseldorf Rund 140 Martinszüge ziehen ab Ende Oktober durch Düsseldorf. Höhepunkt des Martinsbrauchtums ist der abendliche Zug durch die Gassen der Düsseldorfer Altstadt. 1886, vor mehr als 125 Jahren, wurde dieser Zug erstmals organisiert.

In den beiden Wochen rund um den Martinstag am 11. November 2019 findet an jedem Abend in mindestens einem Düsseldorfer Stadtteil ein Martinszug statt. Los geht es bereits am 31. Oktober, dann ziehen die Kleinen des EKO Kindergartens durch Niederkassel.