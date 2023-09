Termine Die Martinszüge 2023 in Düsseldorf

Die Aktionsgemeinschaft Martinus in Gerresheim veranstaltet am Dienstag, 8. November 2022 um 17 Uhr (Unteres Gerresheim) und am Donnerstag, 10. November 2022 um 17 Uhr (Oberes Gerresheim) einen Umzug. Aufstellung am 8. ist an der Quadenhofstraße in Höhe Hatzfeldstraße, am 10. Am Poth.

Außerdem organisieren die evangelische Kirchengemeinde Gerresheim und die katholische Gemeinde St. Magareta drei Laternenausstellungen. Diese finden jeweils vom 3. bis 6. November 2022 in folgenden Kirchen statt:

- Gustav-Adolf Kirche: Do-Sa 14-18 Uhr, So 14-17 Uhr

- Basilika: Do-Fr 10-17 Uhr, Sa 10-12 Uhr, Sa 13-14 Uhr, Sa 15-17.30 Uhr, So 14-17 Uhr

- Stiftssaal: Do-Fr 10-17 Uhr, Sa 10-17.30 Uhr, So 14-17 Uhr