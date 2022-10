Umzüge in den Stadtteilen : Hier zieht St. Martin durch Düsseldorf

Düsseldorf Hoch zu Ross zieht in diesem Jahr wieder St. Martin durch die Düsseldorfer Altstadt. Auch für viele Umzüge in den Stadtteilen stehen die Termine bereits fest. Der Überblick.

Dem alten Brauch folgend, ziehen in diesem Jahr endlich wieder Martinszüge durch die Landeshauptstadt. Höhepunkt des Martinsbrauchtums ist der abendliche Zug durch die Straßen und Gassen der Düsseldorfer Altstadt am Donnerstag (10. November). Vor mittlerweile mehr als 125 Jahren wurde dieser Zug 1886 erstmals organisiert.

In den beiden Wochen rund um den Martinstag findet fast an jedem Abend in mindestens einem Düsseldorfer Stadtteil ein Martinszug statt. Während in den einzelnen Stadtteilen oft Schulen, Kindergärten oder Schützenvereine die Martinszüge veranstalten, macht das seit 1926 in der Düsseldorfer Altstadt die Vereinigung der Freunde des Martinsfestes e.V.