3. Zug In den Benden: Grundschulen (Am Rheindorfer Weg) – Auf`m Rott – Geißlerweg - Kirchhofweg – Ohmweg – geradeaus Dechenweg – Mergelgasse – Röntgenweg – in der Mulde am Cronenberger Weg finden dann das Feuer und die Mantelteilung statt.