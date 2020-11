Nach Spuckattacke auf Rheinbahn-Busfahrer : Spuckattacke auf Busfahrer war nicht zu verhindern

Düsseldorf/Neuss Die Spuckattacke auf einen Busfahrer der Rheinbahn war wohl nicht zu verhindern, weil jeder Bus mit der größtmöglichen Schutzscheibe ausgestattet ist. Die Polizei sucht mit einer Personenbeschreibung des Täters nach Zeugen.

Kostenpflichtiger Inhalt Der Busfahrer erstattete am vergangenen Donnerstag Anzeige wegen Körperverletzung gegen einen unbekannten Mann, der am Neusser Hauptbahnhof den Mund-Nasen-Schutz im Bus abgesetzt haben soll. Als der Fahrer per Durchsage ihn aufforderte, den Schutz zu tragen oder den Bus zu verlassen, stand der Mann in der letzten Reihe auf, ging nach vorne und spuckte ihm unter anderem ins Auge und an den Mund. Vor seiner Flucht sagte er: „Hier hast du Corona.“