Gegen die Sommmerhitze : Mehr Wassernebel soll an heißen Tagen die Düsseldorfer erfrischen

Düsseldorf Die Stadt will 2023 verstärkt Wasservernebelungsanlagen aufstellen. Welche dieser Brumisateure konkret für Abkühlung sorgen könnten, wurde jetzt klarer.

Die Stadt will im kommenden Sommer mehr Wassersprühanlagen, sogenannte Brumisateure, im öffentlichen Raum aufbauen und testen. Im Umweltausschuss präsentierte die Verwaltung die verschiedenen Optionen, die in anderen Ländern und Städten bereits zum Einsatz kommen. Denn die Technik der diversen Wasservernebelungsanlagen variiert erheblich. An ihrer Wirksamkeit zweifeln die Experten aus dem Umweltamt aber nicht. „Bei sehr feiner Vernebelung können Temperaturabsenkungen von mehr als 12 Grad erreicht werden“, heißt es in der Vorlage.