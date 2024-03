Heine-Universität in Düsseldorf Zentralbibliothek der Uni nach Sprengung weiter geschlossen

Für Rückgabemöglichkeiten (auch Fernleihen) gilt derweil das Folgende: In der Fachbibliothek Medizin Buchrückgabeanlage und Buchrückgabebox. In der Fachbibliothek Rechtswissenschaft ebenfalls die Buchrückgabebox, zudem während der Servicezeiten die Servicetheke. In der Fachbibliothek Geisteswissenschaften: Buchrückgabebox im Foyer von Gebäude 23.21, oder während der Servicezeiten an der Servicetheke (Ebene 03)