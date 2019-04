Sprayer in Düsseldorf : Verfahren gegen Naegeli eingestellt

Sprayer in Düsseldorf

Düsseldorf Der als Sprayer von Zürich bekannter Künstler Harald Naegeli musste sich in seiner Wahlheimat Düsseldorf vor Gericht verantworten. Er hatte Flamingos auf mehrere Wände gesprüht. Jetzt wurde das Verfahren eingestellt.

Wie das Gericht in Düsseldorf am Dienstagmorgen mitteilte, wurde das Verfahren gegen Zahlung Naegelis von 500 Euro an ein Kinderhospiz eingestellt.