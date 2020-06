Kommunalpolitik in Düsseldorf : Sportpartei will nicht nur im Stadtbezirk 7 Stimmen holen

Sportpartei will nicht nur im Stadtbezirk 7 Stimmen holen

Kommunalpolitik in Düsseldorf

André Bückendorf, Mike-Maximilian Möller, Anke Möller, Michael Möller, Markus Brakonier, Maria Brakonier und Franz Daams (v. l.) treten im Stadtbezirk 7 an. Foto: privat

Bei der Kommunalwahl in Düsseldorf schickt die Partei in jedem der 41 Wahlbezirke einen Kandidaten ins Rennen. Mit Markus Brakonier gibt es jetzt sogar einen Oberbürgermeister-Anwärter.

Die Deutsche Sportpartei gilt noch als Splitterpartei, verkündet jetzt aber, für jeden der 41 Wahlbezirke Kandidaten für die Kommunalwahlen am 13. September zu haben. Auch ein Obergbürgermeister-Kandidat ist mit Markus Brakonier (ehemaliger Betriebsratsvorsitzender bei Esprit) am Start. „Als neue Partei sind wir verpflichtet, Unterstützungsunterschriften zu sammeln. Für den Stadtbezirk 7 ist das bereits erfolgt. Hier wird die Sportpartei mit zwölf Kandidaten ins Rennen gehen“, sagt der Bundesvorsitzende der Sportpartei, Michael Möller. Die meisten hätten bereits ihre erforderlichen Unterschriften eingeholt, Möller, ist zuversichtlich, dass das auch beim Rest so sein wird. „Für den OB-Kandidaten fehlen nur noch 70 Unterschriften.“