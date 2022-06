Sport in Düsseldorf : Erste Trampolin-Medaille seit zwölf Jahren

Alexej Kessler freut sich mit Fiona Schneider. Foto: TV Unterbach/privat

Düsseldorf Die Unterbacherin Fiona Schneider holte bei der Europameisterschaft in Rimini Bronze mit dem Team. Das ist nicht nur für sie ein großer Erfolg, sondern bestätigt auch die Arbeit des Düsseldorfer Vereins.

Der TV Unterbach ist bekannt dafür, auch ungewöhnliche Sportarten zu fördern, und erntet jetzt dafür die Erfolge: Alle zwei Jahre finden die Europameisterschaften im Trampolinturnen statt. In diesem Jahr, nach einer erfolgreichen Qualifikation und Nominierung für das Team Deutschland, ging es für die Unterbacher Fiona Schneider und Henry Braaf nach Rimini zur EM.

Eine Woche zuvor durfte Fiona Schneider ihr Können noch beim Weltcup unter den weltbesten Trampolinturnerinnen unter Beweis stellen. Trotz der großen Aufregung wegen fehlender Erfahrung auf der Weltbühne erreichte sie dabei einen durchaus beachtlichen Platz. Nach einer kurzen Verschnaufpause und weiteren intensiven Trainingseinheiten wurde es dann in Italien ernst. Fiona Schneider ging in der Qualifikation als erste deutsche Athletin ans Gerät und legte mit zwei sicher durchgeturneten Übungen einen Grundstein für die Qualifikation zum Finale im Teamwettbewerb.

Ihren Anteil am Erreichen ihres EM-Hauptziels, mit Luka Frey (SV Brackwede), Gabriele Stöhr (Munich Airriders) und Leonie Adam (MTV Stuttgart) das Teamfinale zu erreichen, hatte sie somit erfüllt. Alle Mädchen turnten sicher ihre Übungen durch, und das Team Deutschland ging als zweitplatzierte Mannschaft ins Finale. Dort wurde das deutsche Team am Ende Dritter hinter Spanien und Georgien – Bronze. Die Freude über diese Medaille war so groß, dass einige Tränen bei den Athletinnen und Trainern geflossen sind. Denn die letzte Medaille für das Team Deutschland konnte vor zwölf Jahren errungen werden.

Schon am Tag zuvor begann die Qualifikation für die 13- bis 16-Jährigen bei der Jugend-Europameisterschaft. Henry Braaf erwischte dabei keinen guten Tag und beendete seine Übungen vorzeitig. Trotzdem erreichte auch hier das deutsche Team das Finale und landete am Ende auf dem Platz fünf. Alexej Kessler, Heimtrainer von Fiona Schneider, wurde als Kampfrichter in Rimini eingesetzt und durfte hautnah die Erfolge der Unterbacher miterleben „Für die Region, insbesondere aber für die Stadt Düsseldorf, ist der Gewinn der Bronzemedaille von Fiona enorm wichtig. Um diesen Erfolg zu erreichen sind viele Leute im Verein, Verband und Turnzentrum beteiligt. Ohne Unterstützung von Eltern, Sportstiftung und der Stadt Düsseldorf wäre das Märchen für Fiona dennoch nie zustande gekommen.“, erklärt er.