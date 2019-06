Stadt Düsseldorf investiert 935.000 Euro : Sportanlage umfangreich saniert

Die Sportanlage des Deutschen Sportklubs Düsseldorf wurde umfangreich erneuert. Der Verein hat nun deutlich verbesserte Spiel- und Trainingsmöglichkeiten.

Was die DHB-Präsidentin so ins Schwärmen brachte, ist die umgebaute und sanierte Anlage des Deutschen Sportklubs Düsseldorf (DSD) an der Altenbergstraße. Die Stadt investierte in den Umbau 935.000 Euro und machte so klar, dass es auf der DSD-Anlage auch in Zukunft große Wettbewerbe, wie das Vier-Nationen-Turnier oder die Endrunden um deutsche Meisterschaften, geben kann.