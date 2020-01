Hallenhockey : Zweite Niederlage der DHC-Damen bleibt ohne Folgen

(JP) Im letzten Spiel der Hauptrunde mussten die Hallenhockey-Damen des Düsseldorfer HC bei Rot-Weiß Köln mit 6:7 (5:3) ihre zweite Niederlage hinnehmen. Das änderte aber nichts mehr an der Tabellensituation, denn der DHC stand aufgrund eines sehr guten Torverhältnisses bereits vor diesem Match im Prinzip als Westmeister fest.

Er trifft im Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft am 1. Februar zu Hause auf den Süd-Zweiten Münchner SC. Das Spiel in Köln startete mit viel Tempo und dafür waren besonders die Oberkasselerinnen verantwortlich. Nach 14 Minuten führte das Team der Trainer Nicolai Sussenburger und Mark Spieker bereits mit 3:0. Es bahnte sich, wie im Hinspiel, eine hohe Kölner Niederlage an. Zur Pause hatte sich der Vorsprung des DHC aber um ein Tor verkleinert. Kölns Trainer Marcus Lonnes meinte: „Es wäre auch nicht unverdient gewesen, hätten wir zur Pause höher als 3:5 zurückgelegen.“