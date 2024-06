Mädchen-Fußball-Turnier bei Tusa 06 Sommer, Spannung, Siegerinnen

Zur fünften Auflage hatte der Klub aus Flehe insgesamt 42 Gäste-Teams eingeladen. Gespielt wurde in fünf Altersklassen, wobei der Samstagvormittag den „Kleinen“ galt. Dabei drückte die Gastgeberinnen dem Spieletreff der U9 ihren Stempel auf, während bei der U11 der Nachwuchs des FSV Mainz 05 mit einer hohen Leistungsdichte zu imponieren wusste. Der FSV stellte im 13-köpfigen Feld gleich zwei Teams, die beide bis ins Halbfinale marschierten. Dort kam es dann zum klubinternen Duell, das die Mainzer Erstvertretung knapp mit 1:0 für sich entschied und so ins Finale gegen die SGS Essen vordrang. Auch hier behielt der FSV letztlich mit 1:0 die Oberhand. Der in Empfang genommene Siegerpokal war zugleich ein Trostpflaster für einen Mainzer Pechvogel, der mit einem Knochenbruch ins Krankenhaus gebracht werden musste.