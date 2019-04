Feldhockey : Zwei Auswärtsaufgaben für die DHC-Herren

Trainer Mirko Stenzel. Foto: HORSTMUELLER GmbH

(JP) Für die Hockey-Herren des DHC geht es am Wochenende in der 1. Bundesliga zu zwei Auswärtsspielen in den Süden der Republik. Am Samstag um 15 Uhr ist Anpfiff beim Nürnberger HTC und am Sonntag um 14.30 Uhr geht es zum Mannheimer HC.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

An die ersten Aufeinandertreffen mit den beiden kommenden Gegnern hat das Team des Trainergespanns Mirko Stenzel und Dietmar Alf nicht die besten Erinnerungen: Gegen die Nürnberger mussten die Düsseldorfer eine 5:6-Niederlage einstecken, im Heimspiel gegen Mannheim wurde es noch deutlicher. Da unterlagen die Rheinländer mit 1:4.

Mit drei Punkten aus den beiden Spielen befänden sich die Düsseldorfer im Soll, immerhin kämpft DHC noch um den Klassenverbleib. Stenzel kennt die Schwierigkeiten der beiden Aufgaben: „Durch den Verlauf des vergangenen Wochenendes haben wir den Druck auf Alster Hamburg, als derzeit größten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg, natürlich weiter erhöht. Wir werden nun am Samstag alles in die Waagschale werfen, um auch Nürnberg noch in den Abstiegskampf zu ziehen und den Abstand auf zwei Punkte Punkte zu verringern.“

Der Trainer der Rheinländer weiß aber um die vergangenen Resultate gegen Nürnberg und die Schwierigkeiten des Spiels in Mannheim: „Da wir in den vergangenen beiden Jahren gegen Nürnberg nicht gut ausgesehen haben, haben wir ohnehin noch etwas gut zu machen. Mannheim steht aufgrund der schwachen Ergebnisse in den letzten sechs Spielen unter Zugzwang, Punkte für die Halbfinalteilnahme sammeln zu müssen. Dort wird uns am Sonntag sicherlich ein ähnlich intensives Spiel erwarten.“