Basketball Giants bauen auf ihre Heimfestung

In der Hinrunde war es für die Zweitliga-Basketballer des ART Giants das sechste Spiel. In der Rückrunde beginnt der Tabellen-13. aus Düsseldorf mit der Jagd nach den Punkten gegen die Gießen 46ers (19 Uhr, Castello. Dabei gilt es gegen den Tabellensechsten, die 88:116-Niederlage aus dem Hinspiel vergessen zu machen und den zuletzt etwas angekratzten Nimbus des Castellos als Festung wieder aufzupolieren. „Natürlich wollen wir gerade vor unserem heimischen Publikum starke Spiele abliefern“, meint ART-Cheftrainer Andaç Yapicier. „Dafür werden wir an unserem Offensivspiel noch einige Anpassungen vornehmen, um diese Begegnung für uns auch erfolgreich gestalten zu können.“