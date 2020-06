Fußball : MSV verstärkt seine sportliche Führung

Ab der kommenden Saison wird Mohamed Dair beim MSV Düsseldorf als zweiter Sportlicher Leiter einsteigen und damit Mounir Bouhou entlasten, der das Amt bisher alleine ausfüllte. Der Verein strebt danach, so schnell wie möglich in die Tabellenspitze der Landesliga vorzudringen und möglicherweise im Aufstiegsrennen ein Wörtchen mitzureden.

Fußball-Landesligist MSV Düsseldorf meldet in der Führungsebene einen Zugang, der marokkanische Sportverein will sich dort breiter aufstllen: Ab der kommenden Saison wird Mohamed Dair als zweiter Sportlicher Leiter in Eller einsteigen und damit Mounir Bouhou entlasten, der das Amt bisher alleine ausfüllte. Der 38-jährige Dair, den alle nur „Momo“ rufen, kommt vom Oberligisten Cronenberger SC zum MSV.