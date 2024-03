Fußball SGU entlässt ihren Trainer

Soweit der Profi- und der Amateurfußball aus sportlicher Sicht auch auseinanderliegen mögen, manche Mechanismen unterscheiden sich in diesen so unterschiedlichen Welten nicht. Das bekam nun auch Yannick Meurer zu spüren. Bei der ernüchternden 0:4-Niederlage gegen den VfB 03 Hilden II saß der Coach am vergangenen Sonntag zum letzten Mal auf der Trainerbank des inzwischen mitten im Abstiegskampf steckenden Fußball-Landesligisten SG Unterrath. Danach zogen die Verantwortlichen die Reißleine und entbanden den Trainer, der erst vor dieser Saison am Franz-Rennefeld-Weg angeheuert hatte, von seinen Aufgaben.