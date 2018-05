Robbie Van Dooren: "Wir wollen Geschichte schreiben"

Düsseldorf Nach mehr als zwei Jahrzehnten spielt der TuS Nord ab heute wieder um die deutsche Rollhockey-Meisterschaft. Der Trainer hat Erfahrung mit Endspielen.

Über 20 Jahre ist es her, dass die Rollhockeyspieler des TuS Nord zum bislang einzigen Mal den Titel als Deutscher Meister gewinnen konnten. Dementsprechend groß ist die Freude beim Trainer der Unterrather, dass sie ab heute (15.30 Uhr) im Modus "Best of three" der SK Hamm-Herringen im Kampf um die Meistertrophäe gegenüberstehen.