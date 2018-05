Samir Sisic: "Wir haben unser Ziel erreicht"

Düsseldorf Im Gespräch mit der Redaktion stellte der Turu-Trainer klar, wie hoch der Klassenerhalt in Anbetracht des Saisonverlaufs einzuschätzen ist. Auch am Kader für die neue Saison wird gebastelt.

Sisic Ja, wir haben unser Ziel den Klassenerhalt in unseren eigenen Händen gehabt und es zwei Spieltage vor Saisonende erreicht. Die Anerkennung dafür ist meiner Meinung nach bislang etwas zu kurz gekommen. Manch einer denkt nicht daran, dass die Mannschaft mit Dennis Brinkmann, Joe Knochen und mir drei Trainer hatte bzw. hat. Das hieß auch, drei verschiedene Spielsysteme in kurzer Zeit.

Sisic Der Sportdirektor ist der Repräsentant des Vereins nach außen hin. Dabei ist er zum Beispiel zuständig für das Zustandekommen von Verträgen mit den Spielern. Wir haben Herrn Zilles eine Liste mit Spielernamen gegeben, von denen wir uns welche in der nächsten Saison im Turu-Trikot vorstellen können. Der sportliche Leiter muss prüfen, was davon machbar ist.

Sisic Mit einem wieder gesunden Toni Munoz und dem zuletzt vom TuS Erndtebrück gekommenen Jacub Przybylko, dem ich durchaus eine zweistellige Zahl an Treffern zutraue, könnte das in der Spielzeit 18/19 schon deutlich besser werden. Aber wir stehen auch in Gesprächen mit einem anderen torgefährlichen Spieler, um ihn zur Turu zu holen. Den Namen will ich aber noch nicht bekannt geben.