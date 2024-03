Handball Wersten 04 löst das Ticket für die Verbandsliga

Verbandsliga: Interaktiv II – DJK VfR Mülheim Saarn 31:31 Nachdem es im Hinspiel noch eine 25:28-Niederlage gegeben hatte, konnte Interaktiv-Trainer Stanko Sabljic mit der Punkteilung gut leben, obwohl seine Schützlinge nach einem 16:13 zur Halbzeit, Mitte der zweiten Hälfte mit sechs Treffern (26:20) geführt hatten. Grund war die spannende Schlussphase der stets auf Augenhöhe geführten Begegnung. In der kämpften sich die Mülheimer wieder auf 28:31 heran und nutzten anschließend eine Zeitstrafe für Florian Ludorf um mit einem Dreifach-Schlag 28 Sekunden vor dem Ende noch den Ausgleich zu erzielen. In der Schlußsekunde hielt dann Torhüter Mykhailo Budko den einen Punkt fest, als er einen Siebenmeter vom Mülheimer Tim Neukirch abwehrte, der zuvor drei Strafwürfe sicher verwandelt hatte.



Landesliga: SV Wersten – MTG Horst Essen II 34:21 Durch den Sieg gegen den Tabellenletzten löste der SVW vorzeitig das Ticket für die Verbandsliga, da ihm in den verbleibenden Spielen der sechste Platz nicht mehr zu nehmen ist. Aus dem Hinspiel gewarnt, welches mit 19:19 unentschieden ausging, waren die Gastgeber von Beginn an hellwach und setzten sich zügig auf 7:2 ab und nutzten dabei clever die Lücken, die sich ihnen durch die Manndeckung für Andreas Mailänder beziehungsweise Philipp Erfurth boten. Da sie aber auch einige beste Möglichkeiten liegen ließen, war der Vorsprung zur Pause mit 14:10 noch moderat. Mit einem Zwischenspurt auf 19:10 direkt nach dem Wiederanpfiff, sorgten sie jedoch dann schnell für klare Verhältnisse.



Landesliga: HSG Gerresheim – HSG Mülheim/Styrum 22:33 Mit 6:4 waren die Gerresheimer gegen den Tabellendritten gut ins Spiel gekommen und boten ihm über 7:7 und 9:9 zunächst Paroli auf Augenhöhe. Als sie sich dann aber einige technische Fehler im Spielaufbau leisteten, nutzte dies Mülheim dankbar zu schnellen Gegenstößen und hatte zur Halbzeit nicht unverdient mit 15:11 die Nase vorn. Im zweiten Durchgang konnten die Gastgeber im Angriff nicht mehr an die guten ersten 20 Minuten aus Hälfte eins anknüpfen und verloren auch mehr und mehr den Zugriff in der Deckung.