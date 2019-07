Wasserball : DSC 98 gewinnt dramatisches Finale

Die Wasserballer holen sich den Pokal durch ein 9:8 über Solingen/Wuppertal.

(mjo) Die Wasserballer des DSC 98 haben das Sahnehäubchen auf ihre bislang schon so erfolgreiche Saison gesetzt. Nach der westdeutschen Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg in die Bundesliga holten sich die Schützlinge von Trainer Gabor Bujka auch noch den NRW-Pokal. Das Finale gegen die SGW SC Solingen/Wasserfreunde Wuppertal gewannen sie mit 9:8 (1:3/1:0/6:1/1:5).

Das Endspiel war an Dramtik kaum zu überbieten. Zunächst waren die Bergischen besser. Der Vizemeister der 2. Liga West ging mit einer 3:1-Führung in den zweiten Durchgang. Obwohl sich die Düsseldorfer danach steigerten, konnten sie den Rückstand bis zur Halbzeit nur durch einen Distanzschuss von Kapitän Joost van Kaathoven um einen Treffer verringern.

In der zweiten Hälfte war der DSC 98 nicht wieder zu erkennen und drehte den 2:3-Rückstand innerhalb von fünf Minuten durch Tore von Karim Sallam (2), Bastian Lehmann und Jonathan Rudnik (2) in eine 7:3-Führung. Mit einem 8:4-Vorsprung gingen die Düsseldorfer in den letzten Spielabschnitt. Als dann Torjäger Stamatios Giannakis nach drei Minuten des letzten Durchganges sogar die 9:4-Führung gelang, schien die Partie entschieden.