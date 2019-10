Fußball-Oberliga : Vor erster Rückkehr: Nowicki denkt „noch oft an die Turu“

Düsseldorf Der Torhüter des 1. FC Monheim gastiert am Sonntag mit seinem neuen Klub an alter Wirkungsstätte.

Es ist ein harter Brocken, den Turus Oberliga-Fußballer vor der Brust haben. Das weiß auch Trainer Francisco Carrasco. In der Tat kommt mit dem 1. FC Monheim (Sonntag, 15 Uhr, Stadion an der Feuerbachstraße) jenes Team nach Oberbilk, das wahrscheinlich in der bisherigen Saison für die meiste Furore gesorgt hat. Seit drei Spieltagen ist die Elf von Trainer Dennis Ruess Tabellenzweiter, nur vier Punkte hinter Titelfavorit SV Straelen. Um Wiedergutmachung für die schwache Leistung beim 1:3 in der Vorwoche beim FC Kray zu leisten, hätte die Aufgabe schwerer also nicht sein können.