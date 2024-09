Vor dem Oberbilker Derby Schwarz-Weiß 06 droht der endgültige Absturz

Düsseldorf · Es ist gut zweieinhalb Jahre her, dass der SC Schwarz-Weiß 06 in der Landesliga gespielt hat. Mittlerweile droht den Oberbilkern der Absturz in die Kreisliga B. Null Punkte, 6:21 Tore, Tabellenletzter. Was die Gründe für die Misere ist. Wie der Klub wieder nach vorne kommen will.

17.09.2024 , 16:37 Uhr

Der SC Schwarz-Weiß 06 steckt in einer tiefen sportlichen Krise. Foto: Michael Heinz Kelleners / Fupa

Von Marcus Giesenfeld