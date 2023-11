Hallenhockey DSD: Der Aufstieg ist kein Muss

An Winterschlaf ist nicht zu denken. Die Feldhinrunde ist in der zweiten Hockey-Bundesliga mental und physisch noch nicht völlig verarbeitet, da geht es schon in die Halle. Was die Männer- und Frauenmannschaft des DSD dort erwartet, ist auch den beiden Trainern im Detail noch nicht klar. „Die Zeitspanne zwischen Feld und Halle ist so knapp, dass wir uns im Team noch gar nicht ausführlich über unsere Ziele in der Halle unterhalten haben“, sagt Männer-Trainer Tobias Bergmann. „Fakt ist: Wir wären in der Halle lieber in der ersten als in der zweiten Liga. Den Abstieg Anfang dieses Jahres müssen wir nicht schön reden.“