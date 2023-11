Volleyball Volleyballerinnen wollen ihre Siegesserie verlängern

Charakterstärke, Leidenschaft und Willenskraft bescheinigt Enno Schulz seinen Spielerinnen. Mit starken Worten beschreibt der Trainer der Volleyballerinnen des DSC 99 die jüngsten Erfolge, mit denen seine Schützlinge die Enttäuschungen vom Saisonbeginn hinter sich gelassen. Und Schulz ist mächtig stolz auf die Kehrtwende, die seine Schützlinge in der Regionalliga West mit zwei Siegen in Folge hingelegt haben. Nun folgt aber mit der Partie gegen den MTV Köln die vielleicht schwierigste Prüfung für die Spielerinnen. Denn sie treffen am Samstag auf einen Gegner, der zu den schwächeren Teams der Liga zählt. „Nach den großen Emotionen in den aufgeladenen Partien gegen Essen und Herten kommt es nun darauf an, auch gegen Köln konzentriert zu bleiben“, sagt Schulz. „Es ist das Spiel des Fünften gegen den abstiegsgefährdeten Vorletzten. Das darf aber nicht zu Überheblichkeit verleiten. Wir dürfen auch nicht nur ein Prozent nachlassen in dieser Liga, in der jeder jeden schlagen kann.“