Volleyball Im Dreikampf um den Aufstieg

Schulz weiß um die Stärke seiner Schützlinge und traut ihnen den Aufstieg zu, doch zu kühnen Prognosen über den weiteren Verlauf in der extrem engen Regionalliga lässt er sich vor den finalen acht Partien nicht hinreißen. Zu frisch ist auch noch die Erinnerung an die enttäuschende 2:3-Pleite beim Drittletzten Freier Grund kurz vor der Winterpause. Auch gegen Gladbeck war es in allen Sätzen zunächst eine enge Auseinandersetzung, die mit etwas weniger Spielglück auch eine andere Richtung hätte nehmen können. „Bis zum 20-Punkte-Bereich war es jeweils ein Kopf-an-Kopf-Rennen“, so der Trainer. „In allen drei Sätzen haben wir uns dann aber im Schlussspurt durchgesetzt, weil wir da in der Konzentration und in der Zielstrebigkeit Vorteile hatten.“ Und auch bei den Aufschlägen: Im zweiten Durchgang machte Mittelblockerin Maria Rietz mit einer Angabenserie die entscheidenden Zähler zum Satzgewinn; in Durchgang drei gelang dann Außenangreiferin Eva Hermann dieses Kunststück. Eine besonders starke Vorstellung bot an alter Wirkungsstätte Kim Smaniotto: Die 32-jährige Außenangreiferin hatte lange für Gladbeck gespielt, war dort auch Mannschaftskapitänin. Sie agierte gegen ihre Ex-Teamkolleginnen hoch motiviert.