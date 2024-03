Volleyball Tusa feiert Vize-Meisterschaft

Ihr Saisonziel haben die Volleyballer von Tusa 06 erreicht. Schon vor dem letzten Spieltag am Samstag (17 Uhr, Theodor-Litt-Straße) gegen Absteiger ART II haben sie die Vizemeisterschaft in der Verbandsliga sicher – und damit auch die Relegationsspiele um den Aufstieg. Nun gilt ihre ganze Konzentration der Entscheidung gegen den Zweiten der anderen Verbandsligagruppe, die am 20. und 21. April in Hin- und Rückspiel über die Bühne gehen.