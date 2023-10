Volleyball DSC 99 winkt der Sprung an die Spitze

Die ligahöchste Volleyballmannschaft Düsseldorfs hat den Anspruch, in der Regionalliga um den Aufstieg mitzuspielen. Das ist auch nach der jüngsten Pleite der Fall, wie der Coach betont. „Und auch im Falle einer weiteren Niederlage gegen Borken würde sich daran nichts ändern“, sagt Schulz. „Es ist früh in der Saison, und wir wissen, was wir können. Wir stecken den Kopf nicht in den Sand.“ Der Coach geht sehr positiv und mit großem Selbstbewusstsein in die Begegnung, trotz einiger personeller Sorgen. „Wir haben zwei, drei Erkältungsfälle“, sagt er.