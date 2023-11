Volleyball-Regionalliga Wieso DSC 99 in Herten vor dem nächsten Endspiel steht

Bei aller Freude um die stark verbesserte Ausgangslage mahnt Enno Schulz seine Schützlinge, die Konzentration hoch zu halten. Und der Trainer erinnert an die Ziele, die sie sich vor dem Essen-Spiel gesteckt hatten: Um in der Regionalliga weiter im Soll zu bleiben, braucht es eine Erfolgsserie, muss zwingend ein weiterer Erfolg am Samstag (18 Uhr, Knappenhalle) in Herten her. „Das ist noch ein richtungsweisendes Spiel. Durch unseren Sieg gegen Humann Essen haben wir noch nichts erreicht, uns lediglich für eine weitere alles entscheidende Partie qualifiziert. Nur der Gewinner hält den Kontakt nach oben. Der Verlierer steckt im Mittelfeld fest“, so der Coach.